Bombki – czar i tajemnica

Mimo że w każdym domu posiadamy bogatą kolekcję ozdób, to jednak co roku dokupujemy jakiś nowy element wystroju choinki czy stroika. Okrągłe bańki, podłużne sople, fikuśne mikołajki, jednokolorowe i te nakrapiane brokatem lub o całkiem nowoczesnych kształtach niedługo przystroją nasze domy. Gdzie kryje się tajemnica świątecznej szklanej bombki? – Samo szkło jest dla mnie tajemniczym i bardzo wdzięcznym materiałem. Jego magia zależy od koloru czy kształtu. To właśnie w nim odbijają się różne obrazy, w których możemy dopatrzeć się bardzo wielu znaczeń. Kolorowe bombki mają także swoją tajemnicę i świąteczny klimat – opowiada Lucyna Gozdek ze staszowskiej fabryki bombek GMC.

Kopalnia pomysłów

To właśnie z jej twórczych koncepcji powstaje rocznie od 400 do 500 nowych wzorów, nie tylko świątecznych bombek. – Wszystko zaczęło się od tego, że kiedyś kolega poprosił mnie, abym wykonała dla niego serię bombek z pejzażami. Wyszyły całkiem nieźle. I to stało się jednym z motywów, aby uratować upadłą lokalną fabrykę bombek – dodaje pani Lucyna. Obecnie w fabryce powstają nie tylko klasyczne, okrągłe, świąteczne bombki, ale setki, a nawet tysiące oryginalnych w swoich kształtach szklanych ozdób.

– Do kreatywności zmusza konkurencja. Aby iść do przodu i rozwijać się, trzeba tworzyć nowe wzory, które trafią w gusta klientów – podkreśla pani Lucyna. Z bombkami jest jak z modą. Każdy rok przynosi coś nowego i w kolorystyce, i w kształtach. – Na każdy sezon przygotowujemy kilka nowych serii. W tym roku jedną z naszych propozycji są bombki związane z tematyką przyrody i lasu, czyli kształty liści, ptaków, zwierząt, grzybów czy leśnych owoców, oczywiście w bardzo ciepłych kolorach zieleni, brązu czy pomarańczy.

Jeśli ktoś lubi tematykę bardziej nowoczesną, znajdzie dla siebie bombki w kształcie radia, gramofonu, telefonu czy samochodu w żywych kolorach metalicznego srebra, błękitu czy turkusu. Przy robieniu projektów często biorę pod uwagę preferencje konkretnych grup osobowych, np. dla dzieci bałwanki, dla dziewczynek motylki, a dla chłopców piłka. Takie wzory trafiają. Poza tym trzeba śledzić ogólne trendy w kolorystyce i wzornictwie użytkowym – dodaje pani Lucyna. We wzorcowni i na halach produkcyjnych powstają także klasyczne bombki: okrągłe, kolorowe, pełne brokatu i świątecznych ozdobnych elementów. – Myślę, że moda na taki wzór była, jest i będzie. Choć także w zdobieniu tych bombek staramy się zawsze czymś miło zaskoczyć naszych klientów – podkreśla.

Nie tylko na święta

Ostatnio bombki stały się nie tylko ozdobami związanymi ze świętami Bożego Narodzenia. Coraz częściej możemy spotkać bombki dekoracyjne, wielkanocne w kształcie jajek czy króliczków, a nawet bombki walentynkowe w kształcie serca.

– Wszystko zależy od pomysłowości klientów. Szkło jest bardzo popularnym elementem wykorzystywanym do dekoracji wnętrz, może też stać się bardzo praktycznym prezentem. Produkowane przez nas bombki w kształcie owoców czy warzyw można śmiało wykorzystać do całorocznej dekoracji kuchni – dodaje pani Lucyna.

W asortymencie zakładu poza tradycyjną świąteczną bombką znajduje się cała gama innych szklanych ozdób. Na wystawie umieszczono dużą tacę z ciasteczkami i zgrabne szklane radia i gramofony. Trudno uwierzyć, że to misternie wymalowane szklane bombki. Obok całe zestawy dekoracyjne do nowoczesnych pomieszczeń czy pojedyncze ozdoby, jak szklane spiralki do podtrzymania storczyków. Ciekawą propozycją są małe bombeczki na długiej rurce zakładane na wiklinowe pręty wiązane w dużą wiązkę. Taka kompozycja może stanowić ciekawy wystrój wielu pomieszczeń.

– Pomysły na wzory bombek czy innych szklanych ozdób powstają spontanicznie, często inspirowane są aktualnymi trendami w modzie czy w wystroju wnętrz. Każda kolekcja jest mojego autorstwa i jak na razie żaden wzór się nie powtórzył – podkreśla pani Lucyna. Gdy jednak zbliżają się święta, trudno wyobrazić sobie bożonarodzeniowe drzewko obwieszone czymś innym niż tradycyjną bombką, w której na różne kolory odbijają się choinkowe światełka. Obok niej zapewne zawiśnie bałwanek czy misternie skręcony sopel.

Bo któż z nas w bombkowym odbiciu nie szukał tajemnicy i czaru obchodzonych świąt?