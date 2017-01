Cały ten czas to mnóstwo okazji do pogłębienia więzi małżeńskiej.

Konferencje, seminaria, debaty – czyli wspólne, twórcze spędzenie czasu. Obecnie Tydzień Małżeństwa działa już w 22 krajach na 4 kontynentach. W przyszłym roku będzie on obchodzony także w Elblągu. – Nie jest to inicjatywa komercyjna, lecz mająca na celu propagowanie trwałej, bliskiej i satysfakcjonującej relacji małżeńskiej we współczesnym świecie. Celem jest wzmacnianie relacji małżeńskich oraz motywowanie społeczeństwa, specjalistów, mediów i osób publicznych do promowania znaczenia zdrowych małżeństw – mówi Tomasz Malkiewicz, dyrektor Fundacji Kierunek Rodzina, która zorganizuje to przedsięwzięcie w naszym mieście.

„Małżeństwo się opłaca. Badania wykazały, że ludzie żyjący w małżeństwach są szczęśliwsi, żyją dłużej i posiadają większą stabilizację ekonomiczną. Dzieci par zamężnych radzą sobie lepiej w szkołach, mają mniej problemów prawnych i rzadziej uzależniają się od substancji odurzających” – powiedziała Sheila Weber, dyrektor inicjatywy „Tydzień Małżeństw”, która odbywa się m.in. w USA. Jak wyjaśniają organizatorzy, chodzi m.in. o stworzenie tradycji, swoistego festiwalu małżeństwa, celebrowania i cieszenia się małżeństwem w „okresie walentynkowym”, tj. od 7 do 14 lutego. – Chcielibyśmy, aby np. można było w Tygodniu Małżeństwa pokazując zdjęcie ślubne uzyskać zniżkę w restauracji, kupić jeden bilet, zamiast dwóch, do kina, teatru czy na koncert – mówi pan Tomasz.

Chodzi również o promowanie małżeństwa jako wartości społecznej i rozwijania więzi małżeńskiej, aby dawała ona satysfakcję i spełnienie. Organizatorzy planują skupić się na propagowaniu programów i inicjatyw wspierających rozwój relacji małżeńskich. – Cały ten tydzień to stworzenie okazji do pogłębienia więzi małżeńskiej – wyjaśniają.

Na swojej stronie internetowej fundacja przypomina, że coraz częściej, nie tylko w Polsce, mówi się o kryzysie rodziny. Jak podaje CBOS, w naszym kraju co trzecie małżeństwo się rozpada. Jednocześnie (wg spisu powszechnego z 2013r.) aż 60 proc. kobiet i 76 proc. mężczyzn przed trzydziestką pozostaje jako osoby stanu wolnego, do tego aż połowa z nich mieszka wciąż z rodzicami. – W ramach obchodów Tygodnia Małżeństwa chcemy zachęcać pary małżeńskie do umocnienia swoich związków. Wciąż jeszcze można zaangażować się projekt. Zapraszamy organizacje, kościoły, samorządy, media i miejsca użyteczności publicznej, w tym instytucje kultury – zachęca dyrektor.