W e-mailach lub spotkaniach osobistych – nieraz po kilku latach – otrzymujemy świadectwa uczestników naszych warsztatów. Niezwykle nas one cieszą, zwłaszcza te pochodzące od małżeństw, które przeżywały głęboki kryzys, często żyły już osobno. Dowiadujemy się, że ich miłość rozkwitła. Pojednali się z sobą. Są szczęśliwi, do swojego małżeństwa zaprosili Pana Boga – opowiadają Wisława i Stanisław Mareccy. – Swoją więź zaś budują na dialogu, który stał się dla nich sposobem realizacji miłości sakramentalnej. Ta radość zachęca nas do dalszego zaangażowania na rzecz małżeństw i rodzin – dodają.

Po pierwsze: dialog

W grudniu 2016 roku minęło pięć lat od powołania Elbląskiego Ośrodka Spotkań Małżeńskich. Okolicznościowe spotkanie animatorów wypełniły nie tylko wspomnienia, ale i plany na kolejny rok pracy. Obecnie ośrodek tworzy siedem małżeństw i pięciu kapłanów – animatorów oraz dwóch kapłanów współpracujących. Przez pięć lat animatorzy ośrodka przeprowadzili 13 rekolekcji podstawowych, w tym dwa razy dla Polonii w Wielkiej Brytanii. Uczestniczyło w nich 127 małżeństw i pięciu kapłanów. Trzykrotnie odbyły się rekolekcje pogłębiające – „Nie unikajcie siebie nawzajem. Miłość – erotyka – dialog”. Wzięło w nich udział prawie 40 małżeństw z całej Polski.

– Odbudowa więzi między małżonkami, jej umocnienie, na rekolekcjach podstawowych zaledwie się rozpoczyna. Dlatego później spotykamy się na dalszych spotkaniach formacyjnych w Kwidzynie i Elblągu. Odbywają się one raz w miesiącu. Czasem przy grillu, a w karnawale na zabawie. Nie brakuje dni skupienia. Nawet gdy są to spotkania całych rodzin z dziećmi, staramy się znaleźć trochę czasu na dialog małżonków. Na ich spotkanie się ze sobą, na które w codziennym zabieganiu często brakuje czasu. Bo to od relacji między nimi zależy miłość w rodzinie. Jesteśmy przekonani, że miłość i sakrament małżeństwa realizują się w dialogu – tłumaczy Stanisław Marecki.

By rozwiązać konflikt

– By służyć innym, sami potrzebujemy formacji oraz przygotowania się do rekolekcji i działań organizacyjnych – zwraca uwagę Wisława Marecka. – Przez te pięć lat były to dziesiątki, jeśli już nie setki, spotkań w gronie animatorów. Wyjazdy na nasze własne rekolekcje i warsztaty, różne formy troski o naszą własną duchowość małżeńską. Spotkania Małżeńskie powstały ponad 38 lat temu w Polsce za sprawą Ireny i Jerzego Grzybowskich. Dziś są obecne w wielu krajach Europy i Stanach Zjednoczonych.

Od 2009 roku jest to międzynarodowe stowarzyszenie wiernych, uznane dekretem Papieskiej Rady do spraw Świeckich. Celem stowarzyszenia jest pogłębianie więzi małżeńskiej, pomoc w lepszym i głębszym zrozumieniu się męża i żony oraz pełniejsze doświadczenie sakramentalnego wymiaru ich związku. Dokonuje się to poprzez proponowanie małżeństwom takiej formy dialogu, która z jednej strony pozwoli mężowi i żonie głębiej poznać się nawzajem, z drugiej zaś – w przypadku nieporozumień – pomoże rozwiązywać konflikty między małżonkami.

Podstawową formą pracy Spotkań Małżeńskich są trzydniowe rekolekcje o charakterze warsztatów. W czasie ich trwania nie ma tradycyjnych konferencji ani katechez. Odpowiednio przygotowane małżeństwa i kapłani wprowadzają uczestników do pracy własnej, polegającej na nauce i doświadczeniu dialogu. Praca ta prowadzona jest przez małżonków wyłącznie we dwoje. Żadne sprawy łączące lub dzielące małżonków nie są ujawniane w grupie.

Warsztaty te odbywają się wyjazdowo, w domach rekolekcyjnych podczas weekendu. W 2017 roku rekolekcje dla małżeństw w diecezji elbląskiej tradycyjnie odbędą się w Domu Misyjnym Księży Werbistów „Bursztyn” w Krynicy Morskiej. Spotkania potrwają od 10 do 12 lutego, od 21 do 23 kwietnia oraz od 6 do 8 października.

Zgłoszenia: smarecki@wp.pl. Więcej informacji o Spotkaniach Małżeńskich i rekolekcjach na stronie spotkaniamalzenskie.pl.