Piękne aż tak

Zgodnie z tradycją postanowiliśmy i w tym roku w ramach naszej akcji ewangelizacyjnej „Rośnij z »Gościem«” zaprosić wszystkie niewiasty na IV Diecezjalny Dzień Kobiet. Tym razem do znanego już hasła dopisaliśmy kolejne zdanie: „Jestem Kobietą – Lubię to! – Cała piękna jesteś”.

Zbliża się doroczne spotkanie niewiast z diecezji. W tym roku podczas IV edycji Diecezjalnego Dnia Kobiet podczas wykładów i świadectw chcemy wspólnie podjąć refleksję nad prawdziwym pięknem kobiety, o którym w niezwykły sposób mówi autor Pieśni nad Pieśniami: „Cała piękna jesteś, przyjaciółko moja. Jakże jesteś piękna!”. Czyniąc z tych słów hasło naszego spotkania, spróbujemy zatrzymać się nad tym komplementem Boga.

Kluczowe pytania i odpowiedzi

Nie ma ważniejszego pytania w życiu kobiety niż to, czy jest ona piękna. Odpowiedź na nie chcą znać zarówno mała dziewczynka, jak i uczennica, żona, matka, babcia. To centrum kobiecego serca.

Wiele kobiet zatrzymując się jedynie nad pięknem zewnętrznym, uczyniło ze swojego życia piekło. Nieustanne zabiegi, poprawianie i „ulepszanie” wszystkiego odebrały im nie tylko radość życia, ale także sprawiły, że troska o prawdziwe piękno została zredukowana do urody i atrakcyjności seksualnej. Rozważając tegoroczne hasło, poszukamy odpowiedzi na pytanie: Co naprawdę czyni kobietę piękną? Co sprawia, że potrafi ona zachwycać, olśniewać, że określa się ją „Boską tajemnicą”? O prawdziwym pięknie kobiety podczas wykładu opowie paniom Maria Miduch, wykładowca języka hebrajskiego, biblistka i pisarka. Pochylając się nad kolejnymi wersetami z Biblii, usłyszymy, jak pięknie zostałyśmy stworzone.

O pięknych kobietach, których życie nie było usłane różami, i które przez bardzo trudne wybory i decyzje odkrywały swoją godność, opowie nam także Brygida Grysiak, dziennikarka TVN. Swoim świadectwem podzielą się kobiety, które z powodu choroby i cierpienia na swoje ciało i życie spojrzały z zupełnie innej strony, niejako od środka.

Podobnie jak w latach ubiegłych na przybyłe do Skierniewic niewiasty czekać będzie wiele niespodzianek, prezentów i atrakcji. Jedną z nich będzie koncert Marcina Stycznia, wokalisty, kompozytora, który od lat współpracuje z Ernestem Bryllem. Na tym jednak nie koniec. Jak przystało na Dzień Kobiet, także i w tym roku dla pań przygotowaliśmy prezenty. Przygotowanie ich było możliwe dzięki wsparciu, jakiego udzielili nam prezydenci: Skierniewic, Kutna, Żyrardowa, a także burmistrzowie Rawy Mazowieckiej, Łowicza i Głowna. Każdy z darów nawiązuje do hasła i tematu naszego spotkania.

Na sali w „Maratonie” pojawi się także w strojnych szatach i koronie na głowie piękna Królowa Róż, która obdaruje każdą z pań najpiękniejszym kwiatem – różą.

Świeczka na znak oczekiwania

Wzorem lat ubiegłych każda z pań otrzyma także kolejny dokument św. Jana Pawła II. Tym razem będzie to „List o Różańcu”, do którego dołączymy napisaną przez bp. Józefa Zawitkowskiego specjalnie dla niewiast modlitwę. W centrum naszego spotkania zaplanowaliśmy uroczystą Mszę św. pod przewodnictwem bp. Andrzeja F. Dziuby, który podczas III DDK podkreślał, że nasze spotkania są potrzebne nie po to, by kobiety separowały się od reszty społeczeństwa czy żeby we własnym gronie podziwiały wszystkie swoje walory, a po to, by wzajemnie pomagały sobie wiele rzeczy odkrywać, dostrzegać, uświadamiać, a potem tym dobrem dzielić się z innymi.

Dziękując za to, jak pięknie zostałyśmy stworzone, podczas Eucharystii przed obrazem Maryi podziękujemy Bogu za dar kobiecości, za Jego zachwyt i piękno, którym nas obdarzył. Uczynimy to, odmawiając znaną już niektórym paniom Litanię Chwały. W związku z 100. rocznicą objawień Matki Bożej Fatimskiej na zakończenie Eucharystii zapalimy świeczki jako znak oczekiwania na IV Diecezjalną Pielgrzymkę Kobiet, która w tym roku odbędzie się w Szymanowie.

Jadąc na IV Diecezjalny Dzień Kobiet, zabierzcie ze sobą jakiś kawałek ciasta. Tego dnia chcemy bowiem karmić się nie tylko słowem Bożym, ale także smakołykami.

Program czwartego Diecezjalnego Dnia Kobiet, 4 marca 2017 roku

09.00–09.30 – przybycie uczestniczek do Centrum Konferencyjno-Rozrywkowego „Maraton”, ul. Sobieskiego 20, Skierniewice

09.30–10.45 – powitanie uczestniczek i wykład Marii Miduch

10.45–12.00 – świadectwa

12.00–13.00 – przerwa na kawę, ciasto, ciepłą zupę

13.00–13.45 – koncert Marcina Stycznia

13.45–14.30 – rozdanie prezentów, kwiatów, wypełnienie ankiety

15.30 – Msza św. pod przewodnictwem biskupa Andrzeja F. Dziuby i nabożeństwo dziękczynne w kościele św. Jakuba w Skierniewicach.