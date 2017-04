Polak dzieli się coraz chętniej

Firma audytorsko-doradcza KPMG zbadała w ostatniej dekadzie marca 2017 r., w jaki sposób Polacy rozliczają swój podatek dochodowy za rok 2016. Badanie przeprowadzono metodą wywiadu telefonicznego na próbie 1003 dorosłych Polaków, którzy mają obowiązek rozliczenia się z urzędem skarbowym i którzy robią to samodzielnie, nie korzystając z pomocy ZUS lub pracodawcy.

Z badania wynika, że coraz większa liczba Polaków przekazuje 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP). "W 2017 r. taką chęć deklaruje aż 79 proc. osób rozliczających się z fiskusem. To o 4 pkt. proc. więcej w porównaniu z rokiem poprzednim" - wskazuje "Puls Biznesu".

Skłonność do wspierania organizacji pożytku publicznego rośnie wraz z dochodami podatnika. "Wśród osób o dochodzie miesięcznym netto 1500 zł zdecydowało się na to 65 proc. W przypadku grupy respondentów zarabiających powyżej 7500 zł miesięcznie - aż 96 proc." - czytamy w artykule.

"Optymizmem napawa także to, że w stosunku do poprzedniej edycji badania, odsetek Polaków, którzy nigdy nie przekazują innych darowizn w ciągu roku na rzecz OPP lub innych instytucji i osób spadł aż o 10 pkt. proc. - z 45 do 35 proc." - powiedział gazecie Grzegorz Grochowina, menadżer w KPMG w Polsce.