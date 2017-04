W dorastaniu nie chodzi o rodziców, ale o to, by dziewczyna była gotowa do życia. Kiedy zatem można spać spokojnie, kiedy trzeba się zacząć niepokoić?

Życie z nastoletnią córką nie musi przypominać jazdy na rollercoasterze! - napisano w recenzji tej książki. Choć, prawdę mówiąc, z tego co pisze autorka wynika, że zbyt stabilne też nie będzie. I - co ważniejsze - nie powinno (!). Zatem, jeśli nawet będzie to rollercoaster, to przecież można rozumieć, co się dzieje.

Dorastanie ma siedem etapów, czy może obszarów, w których musi się dokonać. To bardzo ważna droga przechodzenia od dzieciństwa do samodzielnej dorosłości. Droga, którą dziewczyna musi przejść i w której potrzebuje mądrej pomocy rodziców. By pomóc, trzeba wiedzieć, co się dzieje. Z córką i... rodzicami. W końcu żaden rodzic nie jest robotem.

Książka - co ważne - opisuje normalność. To, co wydaje się czasem skrajnie dziwne, niepokojące, może się okazać zrozumiałe i naturalne. Z drugiej jednak strony: to, co wydaje się pozytywne, wcale takim być nie musi. Kiedy zatem można spać spokojnie, kiedy trzeba się zacząć niepokoić?

W dorastaniu nie chodzi o nas - pisze autorka w epilogu. W dorastaniu chodzi o to, by w świat poszła dziewczyna przygotowana, by radzić sobie z wyzwaniami życia. To może by jedna z najbardziej irytujących, najcudowniejszych, najbardziej wyczerpujących i wzbogacających rzeczy, jakich dokonacie w swoim życiu - dodaje. A że czasem wszystkie te uczucia dotkną was w ciągu jednego dnia...? Cóż...

Mądra, cenna książka dla rodziców, którzy chcą sobie radzić lepiej.

PS. Książka w żaden sposób nie odwołuje się do wiary, nie jest propozycją tylko dla chrześcijańskich rodziców. Ale zaniepokojonych przede wszystkim nazwą wydawnictwa uspokajam: to mądra psychologia rozwoju, nieubrana w ideologię. W niczym wierze nie przeszkadza...

Lisa Darmour: "Zaplątane nastolatki". Wydawnictwo Agora.