Dług to nie tylko kłopot finansowy

Na przeterminowane zadłużenie składają się niespłacane raty kredytów mieszkaniowych i konsumpcyjnych, pożyczek z firm pożyczkowych, rachunków za usługi telekomunikacyjne, telewizję kablową, prąd, gaz, czynsz, alimenty…

Wszechstronne wsparcie

Osoby, które nie radzą sobie z długami, najczęściej potrzebują fachowej pomocy. I nie chodzi tu tylko o rady, w jaki sposób uporać się z zadłużeniem, na którego spłatę brakuje pieniędzy. Bo – jak twierdzi wielu dłużników – problem długu „siedzi” w głowie, a zaciąganie kolejnych kredytów może stać się uzależnieniem podobnym do uzależnienia od alkoholu, narkotyków czy hazardu. Dlatego wszechstronna pomoc osobom nieradzącym sobie ze spłatą długów powinna obejmować nie tylko doradztwo finansowe czy prawne, ale również pomoc psychologiczną. Taką wszechstronną pomoc oferuje np. Program Wsparcia Zadłużonych. Jego inicjatorem jest psycholog Roman Pomianowski.

Jak działa ten Program? „Nie obiecujemy pożyczek, cudownych sposobów na oddłużenie, pomagamy w pozbieraniu się w tej trudnej sytuacji życiowej i proponujemy wspólne wypracowanie planu wyjścia z zadłużenia” – czytamy na stronie internetowej Programu. Bo – jak mówił w jednym z wywiadów Roman Pomianowski – dłużnik nieradzący sobie ze swoimi długami potrzebuje o wiele więcej niż tylko pieniędzy. Dlatego osoby zgłaszające się do Programu Wsparcia Zadłużonych mogą liczyć na pomoc psychologiczną, prawną oraz doradców finansowych. Specjaliści poradzą dłużnikom, jak porozumiewać się z bankami, windykatorami czy komornikami oraz nauczą zarządzania domowym budżetem i podpowiedzą, co robić, aby w przyszłości już nie wpaść w spiralę zadłużenia. Bo osoby zadłużone potrzebują – jak twierdzi Roman Pomianowski – życzliwej, ale stanowczej konfrontacji z rzeczywistością, a nie użalania się nad ich trudną sytuacją (dlatego warto dłużnikowi pokazać wszystkie, nie tylko finansowe szkody wynikające z zadłużenia), a potem pomocy w opracowaniu i realizacji planu zmiany oraz zindywidualizowanego wspomagania. Program Wsparcia Zadłużonych jest przedsięwzięciem niekomercyjnym, a pomoc świadczona jest bezpłatnie.

Anonimowi dłużnicy

Pomoc zadłużonym oferują również grupy Dłużników Anonimowych (DA). Są to wspólnoty „mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, żeby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyjściu z zadłużenia” – czytamy w Preambule Wspólnoty Dłużników Anonimowych. Wspólnoty Dłużników Anonimowych to grupy o charakterze samopomocowym, a ich funkcjonowanie jest oparte na doświadczeniu grup Anonimowych Alkoholików. Podobnie jak AA pracują one, opierając się na 12 krokach Dłużników Anonimowych. Informacje na temat Dłużników Anonimowych można znaleźć na stronie http://programwsparcia.com.

Bezpłatną pomoc w rozwiązywaniu kłopotów wynikających z zadłużenia oraz w odzyskaniu kontroli nad swoimi wydatkami oferują również Ośrodki Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego prowadzone przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej (https://www.skef.pl). Obejmuje ona poradnictwo finansowe, prawne i konsumenckie. Dłużnicy mogą się też zwrócić o radę do Federacji Konsumentów oraz do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.