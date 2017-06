Nauka jest fajna

Jubileuszowej, 15. edycji Opolskiego Festiwalu Nauki patronowała Maria Skłodowska-Curie. Główna część wydarzenia odbywała się od 26 do 29 maja, w większości na terenie kampusu UO, ale festiwal trwał do 4 czerwca. Zaangażowały się w niego uczelnie z Opola i regionu, ale też inne placówki naukowe. Wsparcia udzieliło także Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Weekend wypełniły eksperymenty fizyczne i chemiczne, pokazy robotów Lego, dawnych fryzur czy mody z różnych epok, kultowe gry i badania, np. identyfikowanie odcisków czy analiza materiału zabrudzonego krwią, i wreszcie laserowy show na ścianach budynku uniwersyteckiego.

Podczas niedzielnego Pikniku Naukowego można było spędzić popołudnie, rozwiązując w plenerze łamigłówki logiczne, zagadki, quizy, układając puzzle, grając w gry ekonomiczne i społeczne, samodzielnie drukując w 3D czy zakładając barwny chemiczny ogród. W sumie wydarzeń było ponad 600. – Bierzemy udział w pikniku już trzeci raz, zawsze są ciekawe rzeczy i rewelacyjna atmosfera. Atrakcji jest sporo, niektóre stoiska pozytywnie zaskoczyły, np. budowa wieży Babel w zupełnie obcym gronie świetnie integrowała – mówi Agnieszka Gogolok z Opola.

– Najlepsza jest ciecz newtonowska, co roku się nią bawię, ale też robię ją w domu z wody i mąki ziemniaczanej. A na Nocy Nauki były świetne pokazy i labirynt, przez który szło się z latarką i odpowiadało na pytania – dopowiada jej córka Weronika. Kto chciał, odwiedził wioskę rycerską, zagrał w bizantyjskie szachy, w piłkę robotów albo założył strój afgański. Dorośli dopytywali o ogniwa fotowoltaiczne czy kompostowanie, korzystali z porad kosmetycznych i masażu, dzieci paćkały ręce, rysowały i zbierały gadżety.

Atrakcją był zapis imienia po chińsku bądź arabsku, egzotyczne potrawy, walki rycerzy czy pokaz tresury psów. Przy okazji można było zerknąć na nowości wydawnicze. A w poniedziałkowy dzień otwarty grupy szkolne i osoby indywidualne przeżywały na kilku wydziałach niecodzienną lekcję. – To ważne, by w natłoku różnych zajęć, dodatkowych kółek dać sobie czas na zabawę i kreatywność. Szkoda, że relatywnie mało jest gimnazjalistów czy licealistów. Tu mogą przekonać się, że może warto wybrać studia przyrodniczo-techniczne czy ścisłe, że nie są one tak trudne. Wystarczy nie zrażać się od razu, dać danej nauce szansę, a przede wszystkim np. na takich imprezach zarazić się pasją – podsumowuje dr Katarzyna Książek, koordynator festiwalu.

O 15-leciu OFN mówią organizatorzy

Prof. Janusz Słodczyk prorektor ds. nauki i finansów UO

Uważam, że należy kontynuować tę ideę, wychodzić z nauką do społeczeństwa, pokazywać naukowe podejście do świata i wyjaśniania rzeczywistości. Okazuje się, że to bardzo ważne, bo żyjemy w czasach, gdy szerzy się nienaukowe podejście, a wiele poglądów naukowych jest kwestionowanych, np. celowość szczepień czy zjawisko ocieplania klimatu. Cieszę się, że mogliśmy z innymi uczelniami zaproponować tyle atrakcji. Prezentujemy tu cały wachlarz dyscyplin naukowych w atrakcyjnej formie. W tym roku zaprosiliśmy mieszkańców do nas, do kampusu uniwersyteckiego, ale myślę, że za rok warto byłoby wyjść z tym do centrum, np. na rynek, by dotrzeć do jeszcze szerszego grona.

Dr Katarzyna Książek koordynator festiwalu z Instytutu Fizyki UO

Świetnie, że przychodzą całe rodziny. Myślę, że dobrze bawiły się dzieci, ale też dorośli, którzy również oglądali, pytali z ciekawością. To także podpowiedź dla nauczycieli. Oczywiście, by wykonać jakieś efektowne doświadczenie czy przeprowadzić grę społeczną potrzebna jest wiedza i praca, ale chcemy pokazać, że warto ponieść ten trud. To świetna okazja do zafascynowania się dziedzinami zupełnie innymi od naszych ulubionych. Ja sama właśnie tutaj zaciekawiłam się historią, która wydawała mi się kiedyś nudna. Co więcej, okazało się, że np. w archeologii pomagają badania, które możemy przeprowadzić w naszym instytucie.