To nie przypadek

Każdy rodzic wie, ile wysiłku kosztuje wytrwanie z maluchem na niedzielnej Eucharystii. Bo kręci się, marudzi, gada… Chociaż Wojtek ma już 8 lat, trudno mu usiedzieć spokojnie, doczekać do końca Mszy św. bez chodzenia i wydawania głośnych dźwięków. Chłopczyk jest niepełnosprawny intelektualnie.

– Każda Msza św. była dla mnie stresem, bo niestety nie wszyscy w kościele rozumieli zachowanie syna. Zdarzały się karcące spojrzenia czy przykre uwagi – mówi Agata Graczyk. Dwa lata temu przeprowadziła się z mężem i czwórką dzieci na Ursynów, do parafii bł. Edmunda Bojanowskiego. – Teraz wiem, że nie ma przypadków. W tej parafii odnalazłam niezwykłą przychylność wobec niepełnosprawnych dzieci i zrozumienie dla trudu rodziców – przyznaje mama Wojtka.

W parafii działa kameralna Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa „Krok po kroku” im. bł. Edmunda Bojanowskiego oraz integracyjne Przedszkole „Ziarenko”. Klimat sprzyjający rodzinom z niepełnosprawnymi dziećmi jest zasługą przede wszystkim księdza proboszcza Adama Zelgi i pozostałych księży, potrafiących uwrażliwić parafian na szczególne potrzeby tych, którzy w kościele modlą się czy zachowują nieco inaczej od pozostałych. Potrafią też włączyć osoby niepełnosprawne we wspólnotę parafialną, pokazać im, jak bardzo są ważne i cenne.

Agata i Maciej Graczykowie zaproponowali, żeby w parafii zorganizować spotkania z ekspertami, którzy wsparliby rodziców w ich roli. Odzew był duży.

Przed wakacjami gośćmi byli m.in. dr Agnieszka Dudzińska – pierwsza Rzecznik Uczniów Niepełnosprawnych, ekspertka w dziedzinie ich praw edukacyjnych, a także wizytator religii ks. kan. Paweł Sobstyl, który mówił o katechezie specjalnej i o tym, jak niepełnosprawne dzieci wprowadzać w świat wiary, jak rozmawiać z nimi o Bogu, jak przygotować je do spowiedzi, Pierwszej Komunii św. i innych sakramentów. Po każdej prelekcji z sali sypała się lawina pytań.

– Kiedy w rodzinie pojawia się niepełnosprawne dziecko, niektórzy gniewają się na Pana Boga, innych całkowicie pochłania całodobowa opieka. Dla wszystkich jest to olbrzymia próba cierpliwości, służby i walki w świecie nastawionym na dążenie do piękna, mądrości i sukcesu. W tej sytuacji łatwo się wypalić, znaleźć pod ścianą. Te spotkania pozwalają spojrzeć na wszystko z dystansem, odnieść trudne rodzicielstwo do Boga, w Nim odnaleźć siłę, żeby z tego co trudne powstało coś dobrego – mówią Agata i Maciej Graczykowie, i zapraszają na kolejny cykl spotkań. Tematy konferencji wybrali sami rodzice: jak kształtować relacje rodzeństwa z niepełnosprawnym dzieckiem? Jak przygotować je do dorosłości? Kiedy potrzebne jest ubezwłasnowolnienie?

Spotkania są też okazją do wymiany doświadczeń i porad z innymi rodzicami czy zaproszonymi gośćmi. Najbliższe spotkania

Spotkania odbywają się w parafii bł. Edmunda Bojanowskiego przy ul. Kokosowej 12 (dojazd ze stacji metra Imielin autobusem linii 179 do przystanku Grzegorzewska). Rozpoczęcie od Mszy św. o 15.30, a po niej kolejno prelekcja i dyskusja.



23 września – „Życie z bratem lub siostrą z niepełnosprawnością intelektualną – pytania i dylematy”. Wykład prof. Agnieszki Żyty z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

21 października – „Wchodzenie w dorosłość dzieci niepełnosprawnych”. Spotkanie z Blanką Popowską – prezes założonej przez rodziców fundacji „Też chcemy być”, prowadzącej Klubokawiarnię Pożyteczną, Spółdzielnię Socjalną i Akademię Umiejętności.

18 listopada – „Ubezwłasnowolnienie osób niepełnosprawnych”. Spotkanie z prawnikiem dr Moniką Zimą- -Parjaszewską, prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

16 grudnia – Spotkanie świąteczne przy kawie i herbacie.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniach proszone są o wcześniejsze zgłoszenie: spotkaniarodzicow@tlen.pl, https://www.facebook.com/spotkaniarodzicow/.