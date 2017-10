Przechodnia pomoc

Marta Woynarowska: Za nami już XIII Przegląd Twórczości Artystycznej Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Podkarpackiego. Co daje udział w przeglądzie osobom uczestniczącym w nim?

Beata Wasiuta: Przede wszystkim jest to niebywała okazja do zaprezentowania na scenie swoich umiejętności teatralnych, wokalnych, muzycznych, literackich. W tym roku w Tarnobrzeskim Domu Kultury, zaprezentowało się 47 placówek. Przeglądowi od początku towarzyszy wystawa prac plastycznych i rękodzieła artystycznego autorstwa uczestników domów samopomocy. Są to bardzo różnorodne prace, nierzadko wykonywane w unikatowych, nader trudnych technikach, wymagających wiele czasu, cierpliwości i przede wszystkim umiejętności. I wielce istotny element każdego przeglądu – konkurs literacki. Przegląd to też doskonała okazja do przełamania stereotypów na temat osób chorujących psychicznie, postrzeganych jako niebezpieczne, bezradne, uzależnione od pomocy, niewiele umiejące.

Środowiskowe Domy Samopomocy to nie tylko miejsce terapii, ale również rozwijania pasji...

Zobowiązani jesteśmy do realizacji wielu podstawowych zajęć, takich jak treningi umiejętności społecznych, interpersonalnych, zaradności życiowej i wielu innych. Terapii, ale i zdobywaniu nowych umiejętności służą liczne pracownie. Tę ofertę poszerzamy dodatkowo o inne działania terapeutyczne, m.in. biblioterapię, aktywizację intelektualną. Dużą popularnością cieszą się także kluby zainteresowań: muzyczny, teatralny, kreatywnego artysty czy dziennikarski, który wydaje gazetkę „Remisja”. Działa również klub wolontariatu, poprzez który chcemy pokazać, że nasi uczestnicy także mogą pomagać innym. Stąd uczestnictwo w różnych akcjach, np. bieganie na rzecz Domu Dziecka, koncerty charytatywne. Systematycznie odwiedzamy chorych w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym oraz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej. Te wszystkie działania pozwalają uczestnikom dostrzec, rozwijać i szlifować swój talent, o który wcześniej siebie nie podejrzewali.

Działalność tarnobrzeskiego ŚDS nie sprowadza się tylko do zadań zawartych w odpowiednich przepisach.

Wychodzimy także do rodzin naszych uczestników, spotykając się z nimi raz w miesiącu w ramach grupy wsparcia. Prowadzimy ponadto punkt wsparcia i pomocy terapeutycznej dla osób po kryzysie psychicznym i dla ich rodzin. W 2014 r. założyliśmy Tarnobrzeskie Stowarzyszenie na rzecz Osób Chorujących Psychicznie „Ogniwo”, zrzeszające uczestników, pracowników ŚDS, jak również osoby z otoczenia społecznego. Kilka lat temu powstał przy ŚDS Klub Samopomocy, będący dodatkową formą pomocy dla osób oczekujących na przyjęcie do domu lub też byłych uczestników, którzy podjęli pracę. Z jego oferty korzysta obecnie 10 osób. Z każdym nowym podopiecznym umawiamy się na konkretny dzień, tak by mógł uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w domu, które będą dla niego najodpowiedniejsze.

Uczestnicy i pracownicy ŚDS są bardzo aktywni i widoczni w mieście...

Udzielamy się w wielu akcjach, współpracując z różnymi instytucjami. Przede wszystkim są to instytucje kulturalne, w tym bardzo nam życzliwy Tarnobrzeski Dom Kultury. Współpracujemy również z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, gdzie nasi uczestnicy korzystają z basenu, hali sportowej. Bardzo bliskie kontakty łączą nas z placówkami oświatowymi, zwłaszcza z Przedszkolem nr 17, z którym pozostajemy w dużej zażyłości oraz Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3. Z dużą życzliwością spotykamy się ze strony kapłanów z parafii pw. św. Barbary, na której terenie znajduje się ŚDS. Zawsze przyjmują nasze zaproszenia na organizowane przez nas uroczystości, spotkania. Razem z nami uczestniczą w pielgrzymkach do sanktuariów maryjnych z okazji Dnia Chorego.