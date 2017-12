Czternaście historii. Czternaście kobiet, które odważyły się iść tam, gdzie dochodzi niewielu. Czasem płacąc za to wielką cenę.

Innej drogi, niż pod górę po prostu nie ma...

Wydana w tym roku nakładem wydawnictwa Znak książka to zbiór reportaży o kobietach-himalaistkach. Tych, które torowały drogę kobietom w himalaizmie. Tych, które udowadniały, że mogą osiągnięciami dorównać mężczyznom. Tych, które dokonywały pierwszych kobiecych wejść. Tych, które tam, na górze, zostały... i tych, które dziś żyją między nami.

Założyły rodziny lub nie. Jeśli zginęły tam, na górze... Jak widzą ich życie ich dzieci? Czy rozumieją tę decyzję? Co ona dla nich znaczyła, co znaczy dzisiaj? Czy było warto?

Ale książka to nie tylko spotkanie z pierwszym pokoleniem polskich himalaistek. Pojawiają się także kobiety, które wspinają się dziś. O pokolenie młodsze, szły już utorowaną drogą. Nikomu już dziś nie przychodzi do głowy, by traktować je protekcjonalnie. Nikomu niczego nie muszą już udowadniać... Jakie są ich życiowe wybory?

Czy poszły by w górę, jak tamte, mimo wszystko? A może są rzeczy ważniejsze, niż pasja?

Czternaście historii. Czternaście kobiet, które odważyły się iść tam, gdzie dochodzi niewielu. Czasem płacąc za to wielką cenę.

Inspirująca książka o tym, co w życiu ważne. Godna polecenia, godna sprezentowania :-)

Mariusz Sepioło: Himalaistki. Opowieść o kobietach, które pokonały każdy szczyt. Wydawnictwo ZNAK