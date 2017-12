Porozmawiajmy o życiu

Magdalena Tulli. Pisarka, kilkakrotnie nominowana do Nagrody Nike. W tej książce jednak nie kreuje świata, a opowiada o swoim. Rozmowę prowadzi Justyna Dąbrowska, autorka wielu wywiadów, ale i psychoterapeutka. Nie boi się pytać.

O rzeczy codzienne i wyjątkowe.

O rzeczy ważne i te, które mogą wydawać się błahe.

O te przelotne i te ostateczne.

O życie i śmierć. O miłość i ból.

Mądra rozmowa o życiu. Mądra mądrością człowieka, który wiele przeżył i wiele zrozumiał. I tą zdobytą, niełatwą mądrością, potrafi się dzielić.

Różnimy się poglądami. Różnimy się podejściem do wiary. Ale ludźmi jesteśmy razem. Ludzkie doświadczenie jest nam wspólne.

Książka do czytania po odrobinie. Być może we fragmentach, danych nam na konkretny czas. Nawet jeśli sprawi ból, może to być ból, który obudzi w nas życie.

"Jaka piękna iluzja". Magdalena Tulli w rozmowie z Justyną Dąbrowską. Wydawnictwo ZNAK Literanowa.