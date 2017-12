W tej książce jest wszystko, czego potrzebuje dobra powieść akcji. Dwóch wielkich przemysłowców, wynalazki, sława i pieniądze. Ale jest jeszcze coś więcej. Znamy bohaterów.

Ich spór zelektryzował świat. Dosłownie. Przed nami fascynująca historia: Thomas Edison i Nikola Tesla, a poza tym: JP Morgan i George Westinghouse. Kto wygra wojnę o elektryfikację Ameryki?

Próby. Błędy. Rozwiązania. Czy ten spór, rywalizacja, walka, dały coś dzisiejszemu światu? Czy bez nich bylibyśmy dziś w tym samym miejscu?

I na koniec, nie do pogardzenia: jak było naprawdę? Co jest faktem, co zrodziło się w wyobraźni Grahama Moore'a, amerykańskiego scenarzysty i laureata Oskara za scenariusz do filmu Gra tajemnic?

Nie zdziwiłabym się, gdyby ta powieść pojawiła się w wersji filmowej.

Graham Moore: "Ostatnie dni mroku. Spór, który zelektryzował świat." Wydawnictwo WAM.