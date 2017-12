Konkurs: Szlak Kingi

"Szlak Kingi" to taka właśnie historia. Fikcyjna, ale to jej nie przeszkadza budzić nadziei...

Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. On potrafi wyprowadzić dobro z każdej, choćby najbardziej powikłanej sytuacji. Trzeba mu tylko na to pozwolić...

Czasem trudno przekonać kogoś do tej prawdy mądrymi słowami. Czasem lepsza jest zwykła ludzka historia, budząca nadzieję, że On ma dla nas jakiś plan. To, że go w danym momencie nie widzimy, to nie jest problem.

"Szlak Kingi" to taka właśnie historia. Fikcyjna, ale to jej zupełnie nie przeszkadza spełnić swojego podstawowego zadania: obudzić nadziei, że nigdy nie jest za późno, by zacząć od początku. Z Bogiem.

Dobra, ciepła powieść. Na święta i nie tylko.

Katarzyna Targosz: Szlak Kingi. Wydawnictwo eSPe.

