W zdrowym ciele…

Do Emaus przyjeżdżają osoby szukające duchowego umocnienia i nadziei, wytchnienia, wyciszenia i obcowania z przyrodą. Od teraz będą mogły korzystać także z rekolekcji z popularnym postem Daniela.

Położony niecałą godzinę drogi od Warszawy, nad malowniczo wijącą się Pilicą, wśród nieskażonych lasów dawnej Puszczy Stromieckiej, od ponad 11 lat prężnie działa Ośrodek Edukacyjno-Charytatywny „Emaus”.

– Jako pomnik Jana Pawła II ma być otwarty dla wszystkich, niezależnie od kondycji duchowej czy pochodzenia, statusu społecznego czy wyznania. Ma łączyć ludzi i uwrażliwiać na ich potrzeby, dawać wytchnienie od codzienności, stwarzając wśród malowniczej przyrody okazję do kontemplacji tajemnicy Bożego miłosierdzia – mówi ks. Radosław Walerowicz, dyrektor ośrodka. Dlatego centrum stanowi kaplica pw. Miłosierdzia Bożego i św. Jana Pawła II. Na terenie ośrodka znajduje się 9 całorocznych, dwupokojowych i wyposażonych domków dla 66 osób. Kolejne 80 osób pomieści główny budynek z trzema salami konferencyjnymi, jadalnią z tarasem, kawiarenką internetową i biblioteką. Właśnie kończą się rodzinne rekolekcje.

Ośrodek gościł już między innymi dzieci z Ukrainy i ogarniętej wojną Gruzji. Mają tu swoje stałe miejsce dzieci, młodzi oraz chorzy i niepełnosprawni. Emaus współpracuje z organizacjami i instytucjami społecznymi.

Wiele osób wątpiło w sens wznoszenia ośrodka z kaplicą na uboczu, w lesie, ale dzięki dogodnej lokalizacji w pobliżu Warszawy stał się on także znakomitym miejscem dla konferencji, szkoleń firmowych i rodzinnych spotkań. Od lutego oferuje również znane rekolekcje z postem Daniela.

– Oparte na diecie warzywno-owocowej turnusy pomagają zatroszczyć się o ciało i ducha. Kuracja, oparta na propozycjach dr Ewy Dąbrowskiej, przywraca energię, dobre samopoczucie, pozwala pokonać choroby i dolegliwości fizyczne – podkreśla Urszula Sokołowska, która kilka lat temu prowadziła podobne turnusy.

Wskazaniami do stosowania diety warzywno-owocowej może być nie tylko nadwaga i nadciśnienie, czy będący ich skutkiem wysoki cholesterol, miażdżyca serca i naczyń, ale także alergie skórne, astma, infekcje nawracające, reumatoidalne zapalenie stawów, łuszczyca, paradontoza, zaćma czy nieżyt jelit. – Dietę można stosować także w celach profilaktycznych. Nie ma ludzi, którzy nie mówiliby o korzyściach płynących z oczyszczenia organizmu z toksyn i złogów. Oprócz zgubionych kilogramów, wyraźnie poprawiają się nastrój i odporność – potwierdza Urszula Sokołowska, zastrzegając, że z kuracji nie mogą korzystać osoby m.in. z cukrzycą typu 1, nadczynnością tarczycy, niedoczynnością nadnerczy, w okresie ciąży i przed okresem dojrzewania.

Turnusy rozpoczynają się kolacją. Gotowany burak, marchewka na parze, nadziewana papryka i kolorowe surówki stanowią pełnowartościowy posiłek. Do tego szklanka zakwasu buraczanego i herbatki ziołowe. Każdy dzień postu rozpoczyna się od spożycia cytryny, po której wszyscy uczestniczą w gimnastyce: na sali i w terenie. Do dyspozycji oprócz trenerów jest także opieka pielęgniarska i lekarska. Dodatkowo można korzystać z masaży, pieszych i rowerowych wycieczek, narciarstwa biegowego, a także wyjść na basen w oddalonych o 2 km Białobrzegach. Na miejscu jest przystań dla kajaków oraz boisko do gry w piłkę ręczną, siatkową i koszykową.

Oprócz posiłków, złożonych z owoców i warzyw (podczas postu używa się jedynie ziół, nie ma soli ani cukru) zalecane jest spożywanie dużej ilości wody. I oczywiście korzystanie z bogatego programu duchowego. – Bo post Daniela, którego korzenie sięgają czasów Starego Testamentu, to przede wszystkim okazja do zmiany w swoim życiu: nie tylko zdrowszego odżywiania, ale także przemiany wewnętrznej, nawrócenia. W zdrowym ciele zdrowy duch – przypomina ks. Radosław Walerowicz.

Terminy turnusów z postem Daniela

2–11 lutego, 2–11 marca, 15–22 kwietnia, 25 maja–1 czerwca, 28 września–5 października, 15–19 października. Rezerwacje: biuro@emaustutno.pl, tel.: 48 613 24 44 lub 794 303 494. Kontakt: Ośrodek Edukacyjno-Charytatywny „Emaus”, Mikówka 23, 26-800 Białobrzegi, www.emausturno.pl