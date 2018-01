Najważniejsza jest ostrożność

Ataki hakerskie na sieć komputerową mogą przybierać różne postacie. Zaliczmy do nich także podatność sprzętu na wirusy. Dotyczy to zarówno wielkich przedsiębiorstw, jak i indywidualnych użytkowników.

– Najważniejsze to być świadomym zagrożeń – zaznaczył Dariusz Włodarczyk, ekspert od spraw zabezpieczeń, w czasie konferencji „Jak chronić się przed zagrożeniami cybernetycznymi”. W komputerach dla bezpieczeństwa instalowane są m.in. antywirusy. Jednak jak wskazał prelegent, każde zabezpieczenie może zawieść, jeśli tylko człowiek na to pozwoli.

Tu warto wspomnieć o zjawisku określanym mianem phishing. Jest to metoda, w której przestępca wysyłając wiadomość, podaje się za inną osobę bądź instytucję. Dlatego należy być ostrożnym, otwierając załącznik otrzymany w e-mailu wysłanym z nieznanego adresu. Kilka razy należy także przemyśleć odpowiedź na zadane drogą e-mailową przez nieznajomego pytanie.

Ostrożność należy zachować także przy udostępnianiu danych osobowych w sieci. Dla przestępcy w świecie wirtualnym, podobnie jak w realnym, nieocenionym źródłem wiedzy są portale społecznościowe i regularnie aktualizowane przez właścicieli kont informacje o tym, co się u nich dzieje. Haker zanim rozpocznie atak, dokładnie sprawdza, kim jest jego przyszła ofiara, jakie informacje może od niej uzyskać i gdzie może uderzyć. Przestępca robi to bardzo ostrożnie, stara się, żeby właściciel komputera tego nie zauważył. Prawie każdy komputer ma wgraną kamerę. Warto zadbać o to, żeby nikt nas przez nią nie podglądał. Można zrobić to w bardzo prosty sposób, wystarczy przykleić na nią zaślepkę. Oczywiście w momencie, gdy jest ona potrzebna, można ją zdjąć.

Najczęstszymi hakerskimi celami są: telefony, komputery i telewizory. Coraz częściej połączony z internetem jest sprzęt AGD. On także – bez odpowiednich zabezpieczeń – może zostać zaatakowany. Nie są wolne od zagrożeń zabawki dla najmłodszych z możliwością zainstalowania w nich specjalnych aplikacji.