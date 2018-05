Telefon pełen życzliwości

Całe życie pracowałam z młodzieżą i będąc już na emeryturze, zapragnęłam pracować z osobami dorosłymi. Ukończyłam kurs animatorów osób starszych i założyłam przy parafii Przemienienia Pańskiego w Opolu klub dla seniorów – mówi Halina Pięta, inicjatorka Opolskiego Telefonu Życzliwości 60+. Klub spotyka się w każdy czwartek od 10.00 do 12.00. Ponadto we wtorki odbywa się lektorat języka angielskiego.

– Pracując z seniorami, dostrzegłam, jak wiele w naszym mieście jest propozycji dla osób aktywnych, zaangażowanych. Ale też zauważyłam, że brakuje inicjatyw organizowanych z myślą o osobach mniej aktywnych, mało wychodzących z domów – podkreśla pani Halina.

Lek na samotność

– Aktywni seniorzy, którzy chcą mieć zajęcie, sami odnajdują miejsca, gdzie mogą się realizować. Ale jest bardzo duża grupa osób w starszym wieku, które nie przejawiają żadnej aktywności własnej. Może nie wiedzą, jak bogata oferta na nie czeka, może są tak wychowane, że uważają, iż osobie w starszym wieku już nie wypada – mówi Grażyna Gabriel, zaangażowana w Opolski Telefon Życzliwości. Dodaje, że często są to ludzie samotni, schorowani, opuszczeni przez dorosłe dzieci, mający wiele rozmaitych problemów, z którymi się borykają. Opolski Telefon Życzliwości (tel. 77 441 23 70) powstał właśnie po to, by do tych osób dotrzeć.

Przy klubie zawiązała się grupa wolontariuszy, początkowo zarówno seniorów, jak i młodzieży, którzy podzielili się dyżurami przy telefonie. – Staramy się, by na dyżurze były zawsze dwie osoby. W poprzednich latach było tak, że dyżurowali wspólnie senior i młodsza osoba, która pomagała w wyszukiwaniu informacji, o jakie prosili dzwoniący. W tej chwili w naszej grupie jest mniej osób młodych, bo tym, którzy z nami współpracowali, szczęśliwie udało się znaleźć pracę. Ale mamy nadzieję, że do naszego zespołu dołączą nowe osoby, które dysponują czasem – mówi Halina Pięta.

Porady i odpowiedzi

Inicjatywa, kierowana do osób 60+ z Opola i województwa opolskiego, działa już od 2 czerwca 2016 r. Telefon czynny jest przez 12 godzin w tygodniu. – Na początku naszej działalności nie było takiego dyżuru, na którym nie byłoby telefonów. Później mieliśmy zmianę siedziby i pojawił się problem przy zmianie operatora. Telefon nie działał przez 3 miesiące i projekt praktycznie musieliśmy zaczynać od nowa – opowiada Grażyna Gabriel.

Opolski Telefon Życzliwości 60+ zapewnia pełną anonimowość. W rozmowie osoby dzwoniące często podają jedynie imię, ale niektórzy zostawili swoje namiary, by na luźniejszych dyżurach wolontariusze mogli do nich zadzwonić i zapytać, jak się czują, co przeżywają. – W zależności od tego, jak długo trwają rozmowy, podczas dyżuru jest ich więcej albo mniej. Dzwonią do nas osoby samotne, które chcą się wygadać, bo nie mają do kogo ust otworzyć. Dzwonią też ludzie z konkretnymi pytaniami. Nie jesteśmy fachowcami we wszystkich dziedzinach, więc odpowiadamy od razu, jeśli odpowiedź znamy, albo umawiamy się na telefon podczas kolejnego dyżury, jeśli znalezienie odpowiedzi wymaga więcej czasu. Miałam telefony dotyczące uzależnień czy porad prawnych – wyjaśnia Grażyna Gabriel.

– Seniorzy po wyjściu ze szpitala proszą o polecenie rehabilitanta, inni pytają, do którego lekarza specjalisty najlepiej się udać. Jedna z naszych wolontariuszek, która jest prawniczką, z sukcesem pomogła panu, który po powrocie z zagranicy zastał swoją działkę ziemi okrojoną kosztem sąsiadującej posesji. Udało nam się też zachęcić kilka osób do otwarcia się i przychodzenia do naszego klubu – opowiada pani Halina. Okazuje się, że projekt przynosi korzyści nie tylko tym, którzy dzwonią, ale też grupie wolontariuszy, w której zawiązały się przyjaźnie między seniorami a młodszym pokoleniem. Umawiają się na wspólne wyjścia do filharmonii i do teatru, wzajemnie sobie pomagają.

Model dla innych miast

Działanie telefonu wspierane jest przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” z Warszawy, które już od 10 lat pracuje dla seniorów, Centrum Informacyjno-Edukacyjne „Senior w Opolu”, Urząd Miasta Opola, a także opolską parafię Przemienienia Pańskiego. Opolski projekt został uznany za modelowy przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”. – Otrzymaliśmy dotację w wysokości 10 tys. złotych, by projekt rozwijać i dzielić się naszym doświadczeniem z innymi miastami. Przygotowujemy materiały, które będą instruktażem dla tych, którzy chcieliby założyć Telefon Życzliwości w swoim mieście. Prowadzimy też szkolenia dla seniorów z rozmaitych grup, na których wyjaśniamy cel i zasady działania Opolskiego Telefonu Życzliwości – opowiadają wolontariuszki.

Zadzwoń! 77 441 23 70

Opolski Telefon Życzliwości 60+: