Duchowa pedagogia miłości. Konkurs

Miłość. Wielu dziś ma na jej temat wiele do powiedzenia. Pisze się o niej opasłe tomy powieści, śpiewa piosenki i kręci o niej filmy. Ludzie nie zawsze jednak rozumieją, czym właściwie jest. A zamęt w tym względzie jest tak wielki, że myli się ją nawet z nieodpowiedzialnością i dość daleko posuniętym egoizmem. A wszystko dlatego, że zapomina się, że nie jest miłym uczuciem, które pozwala unosić się kilka centymetrów nad ziemią, a postawą. Jak mówił kiedyś święty Jan Paweł II, miłość nie jest tym, co człowiek czuje, ale tym, co postanawia.

Sentencja wzięta z nauczania naszego Świętego Papieża jest pierwszą myślą, jaką czytelnik znajduje w książce ks. Jana Kochela „Duchowa pedagogia miłości” . A zaraz za nią autor przypomina Pawłowy hymnu o miłości: że miłość jest cierpliwa, łaskawa, że nie zazdrości, nie szuka poklasku. To sprowadzenie tematu miłości na właściwe tory. Nie uczuciowe psychosomatyczne samooszustwo, pozwalające przeżywać bez zażywania, spadające na człowieka na kształt jakowejś zarazy, która po czasie równie niespodziewanie jak przyszła odchodzi, ale coś, co zależy ode mnie: od mojego rozumu, od mojej woli.

Ks. Jan Kochel swoją prace podzielił na pięć rozdziałów. Zatytułowane są, kolejno: Ewangelia miłości, Teologia miłości, Etyka miłości, Dydaktyka miłości. Tytuły mówiące same za siebie: od ideałów i teorii do praktyki. A wszystko to uzupełnione zbiorem tematów do spotkań formacyjnych oraz przykładami świętych małżonków, którzy ideał miłości realizowali w swoim życiu.

Książka zainteresuje na pewno nie tylko członków Ruchu Czystych Serc, z którym związany jest jej autor, ale wszystkich, którym zależy na tym, by życie swoje i swoich bliskich kształtować w duchu prawdziwej miłości. Jeśli życie jest żeglowaniem, to jest ona podręcznikiem, który pomoże w takiej po nim nawigacji, by uniknąć raf i mielizn, na jakie kierują człowieka modne prądy współczesnego świata.

Książkę można kupić w internetowym Sklepie Miłujcie się. Redakcja Wiara.pl otrzymała trzy książki do rozlosowania wśród czytelników. Wystarczy do poniedziałku 21 maja odpowiedzieć na pytanie:

W której księdze Pisma Świętego znajduje się Pawłowy Hymn o miłości?

i przesłać odpowiedź na adres: konkursy@wiara.pl. W mailu prosimy też podać adres pocztowy, do ewentualnej wysyłki nagrody.