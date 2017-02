Mobilne książki

Na co dzień umożliwiają osobom wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem społecznym aktywizację zawodową, wspierają także gdańszczan, którzy z domów nie wychodzą m.in. z powodu choroby, niepełnosprawności i sędziwego wieku. To właśnie do tej ostatniej grupy zaadresowany został najnowszy projekt Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej – Gdańska Biblioteka Mobilna.

– Trzonem naszej działalności są usługi opiekuńcze dla osób starszych, niesamodzielnych i schorowanych. Obecnie świadczymy takie usługi w 650 domach. Ci, którzy nie opuszczają swoich mieszkań, mają nadmiar wolnego czasu. Często trudno go zagospodarować w czterech ścianach. Nasi pracownicy wielokrotnie słyszeli od swoich podopiecznych, że „dobrze byłoby poczytać jakąś książkę” – mówi Katarzyna Littwin, dyrektor Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej. Niestety, nie każdego stać na zakup wszystkich interesujących pozycji książkowych, a dodatkowo osoby, które z domu nie wychodzą, nie mogą skorzystać z oferty biblioteki miejskiej.

Z własnych półek

Początkowo inicjatywa mobilnej biblioteki zakładała niewielki księgozbiór. Miały to być pozycje, które pracownicy spółdzielni znajdą w swoich domach. – Każdy z nas miał na półkach książki, które już przeczytał i zdecydowanie do nich nie wróci – mówi pani Katarzyna. To był początek inicjatywy, która bardzo szybko się rozrosła.

– Na początek chcieliśmy zgromadzić kilka pozycji. Nikt z nas nie spodziewał się, że zrobi się wokół tego tak duża akcja społeczna i że ta biblioteka urośnie do takich rozmiarów – podkreśla dyrektor. Po sprawdzeniu półek w swoich domach zwrócili się o pomoc do swoich znajomych, a następnie zdecydowali, że wezmą udział w konkursie dla organizacji pozarządowych „Podaj dalej ciepło”.

– Wystartowaliśmy z naszą ideą biblioteki. Głosowali internauci, którym pomysł tak się spodobał, że zajęliśmy 2. miejsce, co zagwarantowało nam środki finansowe na doposażenie księgozbioru – wyjaśnia K. Littwin. Wygrany konkurs zapewnił im także rozgłos. Idea zyskała nowych zwolenników. Darczyńcy zaczęli przekazywać kolejne książki. – W akcję włączyły się osoby nie tylko z Gdańska. Ostatnio zgłosił się do nas pan z Dąbrowy Górniczej, który zapewnił, że również od niego dostaniemy kilka pozycji – mówi pani Katarzyna.

Do domu. Za darmo

Pierwotnie projekt miał być skierowany do osób, które korzystają z usług spółdzielni. K. Littwin wyjaśnia, że ostatecznie zdecydowali, że skoro ich działania wpisują się w pomoc gdańskim seniorom poprzez organizację spotkań, a także uczestnictwo w różnych wydarzeniach, to ta inicjatywa musi być otwarta. – Każdy mieszkaniec Gdańska, który z domu nie wychodzi, bo jest chory, niepełnosprawny bądź w podeszłym wieku, będzie miał możliwość skorzystania z naszej oferty – od Żabianki po Wyspę Sobieszewską. Wystarczy się do nas zgłosić – zapewnia dyrektor.

W Gdańskiej Bibliotece Mobilnej książki będzie można wypożyczać na dwa miesiące. Wybrana przez czytelnika pozycja zostanie dowieziona do jego domu, a następnie odebrana. – Należy podkreślić, że biblioteka jest zupełnie darmowa – zaznacza K. Littwin.

Obecnie księgozbiór liczy około tysiąca pozycji, ale – jak zapewniają organizatorzy – do końca lutego liczba ta wzrośnie do 3 tys. książek. Już teraz w księgozbiorze nie brakuje romansów, kryminałów, sensacji, albumów czy encyklopedii. – Ilość książek zupełnie przerosła nasze oczekiwania. Najbardziej cieszy to, że ta akcja angażuje obie strony – tych, którzy są zdrowi i nadal w pełni sił na rzecz tych, którzy potrzebują więcej uwagi i zainteresowania, a także wsparcia – mówi pani dyrektor.

Wypożyczenie danej pozycji będzie możliwe po zapoznaniu się z katalogiem. – Nasza spółdzielnia stawia na katalog papierowy, gdyż zdajemy sobie sprawę, że wiele starszych osób nie ma dostępu do internetu. Stąd nasi pracownicy dostarczą zainteresowanym spis, w którym znajdą się wszystkie dostępne pozycje z krótkim opisem, czego dotyczy fabuła. Będzie można w zaciszu domowym na spokojnie zapoznać się z nim, wybrać to, co kogo interesuje, a następnie zagłębić się w lekturze – uśmiecha się K. Littwin. Pierwsze osoby już zadeklarowały chęć wypożyczenia książek. Gdańska Spółdzielnia Socjalna czeka na kolejnych zainteresowanych.

Dołącz się!

Wszelkie informacje dotyczące przekazywania i wypożyczania książek można uzyskać w Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej, ul. Solec 4, tel.: 58 341 33 78 oraz 533 143 093.