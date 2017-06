Wschód napływa, ZUS się cieszy

Każdy obcokrajowiec, który spełnia warunki do zawarcia umowy o pracę, umowy zlecenia czy prowadzenia działalności na terenie Polski, objęty jest obowiązkiem ubezpieczenia społecznego. Takich jest w Legnicy jest prawie 2,5 tys., z czego Ukraińców - 2153. Na kolejnych pozycjach są Rosjanie (58) i Rumuni (51). Wśród nacji, których obywatele pracują w Legnicy, są jeszcze m.in. Peruwiańczycy, Czarnogórcy, Szwedzi, Słoweńcy, Węgrzy, Uzbecy i Urugwajczycy.

W całym województwie rok temu pracowało 23,5 tys. obcokrajowców. Dzisiaj ubezpieczonych w ZUS jest ich już 34,9 tys. Liczba obywateli obcych państw, którzy podjęli pracę lub rozpoczęli działalność gospodarczą, wzrosła o 11,2 tys. osób. To ponad 40 proc. Mowa o legalnie pracujących, dzięki którym składki od ich wynagrodzeń coraz szerszym strumieniem płyną do ZUS. Już teraz jest tam zarejestrowanych ponad 330 tys. obcokrajowców. Najwięcej obywateli Ukrainy, których w Polsce pracuje ponad 227,5 tys. Na drugim miejscu są Białorusini (16 tys.) i Wietnamczycy (6,6 tys.).

- Na Dolny Śląsk od kilku lat chętnie przyjeżdżają Ukraińcy. Więcej jest ich zatrudnionych jedynie w województwie mazowieckim - informuje Roman Śniedziewski, dyrektor oddziału ZUS we Wrocławiu. Urzędnicy się cieszą, bo do systemu emerytalnego wpływa więcej składek ubezpieczeniowych. Ale jednocześnie przyznają, że rzeczywista liczba obcokrajowców pracujących w Polsce jest dużo wyższa i trudna do oszacowania. - Nie wszyscy są zgłaszani do ubezpieczeń społecznych. Wielu cudzoziemców pracuje na czarno – przyznają. Nieoficjalnie mówi się o dwu- lub trzykrotnie większej liczbie. - Jeśli w Polsce mamy ok. 330 tys. pracujących legalnie cudzoziemców, to tych nie zgłoszonych do ubezpieczenia może być nawet 900 tysięcy - szacują.

Za gwałtowny wzrost liczby zagranicznych pracowników odpowiada przede wszystkim migracja z Ukrainy. W tej chwili obywatele tego kraju to już prawie 70 proc. ubezpieczonych w naszym kraju cudzoziemców. Nie wszyscy przyjeżdżają wyłącznie do pracy. - Często przyjeżdżają do nas ludzie młodzi, by studiować na wrocławskich uczelniach, albo już studiują i równocześnie pracują - mówi dyrektor Śniedziewski.

Wpływ na taką sytuację mogła mieć zmiana ustawy o cudzoziemcach z maja 2014 roku. Ułatwiła ona obcokrajowcom otrzymanie zezwolenia na pobyt w Polsce, jeśli chcieli tu pracować albo prowadzić własny biznes. - Dla cudzoziemców ze wschodu podjęcie pracy w Polsce jest tym, czym dla Polaka praca w Anglii czy w Niemczech. Zawsze wiąże się to z lepszą płacą pracą i lepszym zabezpieczeniem zdrowotnym - uważa Iwona Kowalska, regionalny rzecznik prasowy ZUS z Wrocławia. - Można jednak przypuszczać, że po wprowadzeniu w czerwcu ruchu bezwizowego dla obywateli Ukrainy część z nich wyjedzie z Polski, żeby podjąć pracę w krajach starej Unii - dodaje.

Ważna jest informacja, z jakiego państwa pochodzi cudzoziemiec. Jeżeli jest obywatelem UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, to jest traktowany jak obywatel polski i nie musi spełniać dodatkowych warunków, aby się ubezpieczyć, czy to jako pracownik, czy jako osoba prowadząca własna firmę.

- Jeżeli cudzoziemiec pochodzi z Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Rosji i Gruzji, to na zatrudnienie go nie jest potrzebne zezwolenie na pracę. W przypadku pracowników z tych krajów formalności polegają na rejestracji w urzędzie pracy, powierzenia im wykonywania pracy i uzyskaniu przez cudzoziemca wizy w placówce konsularno-dyplomatycznej. Nie ma zatem wymogu, tak jak w przypadku innych obcokrajowców spoza UE, przeprowadzania długiej i skomplikowanej procedury uzyskiwania zgody wojewody na zatrudnienie – przypomina Iwona Kowalska.

Gdy cudzoziemiec pochodzi spoza Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Rosji i Gruzji, a także nie jest obywatelem UE, EOG lub Szwajcarii, na jego zatrudnienie potrzebne jest zezwolenie wojewody dolnośląskiego i wiza dająca prawo podjęcia pracy.