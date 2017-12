Fundusze na zdrowie

Żyjemy dłużej i choroby wieku podeszłego nie są już wyjątkami, ale poważnym problemem społecznym. Stres, niezdrowe żywienie, przepracowanie powodują pojawianie się coraz większych problemów zdrowotnych i chorób określanych jako cywilizacyjne. Już prawie co czwarty Polak cierpi na otyłość. Ta przewlekła choroba jest przyczyną wielu dolegliwości, takich jak nadciśnienie, cukrzyca, zwyrodnienie stawów czy miażdżyca. Coraz bardziej zanieczyszczone powietrze, którym oddychamy, jest przyczyną częstszego niż dawniej występowania astmy czy różnego rodzaju alergii, a stres, niezdrowe jedzenie i szybkie tempo życia to istotne źródła zawałów, udarów, chorób układu pokarmowego czy nerwic. Nic więc dziwnego, że koszty ochrony zdrowia i leczenia są coraz wyższe.

Szybka pomoc

Często nasze zdrowie czy życie zależy od tego, jak wyposażone są szpitale. Nowoczesna infrastruktura, doskonały sprzęt diagnostyczny i nowatorskie metody leczenia to nie tylko szansa na skuteczne leczenie, ale i szybką reakcję, kiedy jest ona niezbędna w celu ratowania zdrowia. Nagłe wypadki wymagają szybkiego i profesjonalnego działania, które uratuje życie i zminimalizuje skutki urazów. W takich sytuacjach nieocenioną pomocą są dobrze wyposażone Szpitalne Oddziały Ratunkowe posiadające własne lądowisko dla śmigłowców ratowniczych. Budowa takiego lądowiska, dofinansowanego ze środków unijnego Programu Infrastruktura i Środowisko, kończy się w Kępnie w województwie wielkopolskim. Powstaje ono nad dachem szpitala. „Nie posiadamy wolnego terenu przy szpitalu, więc postanowiliśmy wybudować lądowisko na dachu, a właściwie 160 cm ponad nim. To będzie niezależna od budynku szpitala konstrukcja” – mówił przed rozpoczęciem budowy zastępca dyrektora placówki Marian Olejniczak.

Do lądowiska będzie można się dostać przede wszystkim windą (ale będą też schody na wypadek np. jej awarii). Do windy będą prowadziły zadaszone pomosty, co umożliwi komfortowy transport pacjentów do śmigłowca w każdych warunkach pogodowych. Koszt całej inwestycji wynosi nieco ponad 2,7 mln zł. 85 proc. tej kwoty pochodzi z Funduszy Europejskich. „To bardzo ważna inwestycja, która nie tylko usprawni pracę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, ale umożliwi szybszą walkę o zdrowie i życie pacjentów w sytuacjach, kiedy każda minuta jest ważna” – ocenia dyrektor.

Lekarz przez internet?

Kiedy łączymy słowa „zdrowie” i „internet”, natychmiast przychodzi nam na myśl słynny, chociaż raczej nieskuteczny „doktor Google”, czyli mocno kontrowersyjna metoda diagnostyki medycznej, polegająca na „konsultowaniu” swoich objawów z opisami w internecie przed wizytą u lekarza. A gdyby to lekarze byli łatwiej dostępni on-line? Wizyta u lekarza bez wychodzenia z domu? Gdyby nie trzeba było wędrować od specjalisty do specjalisty z wynikami badań? Okazuje się, że to możliwe, chociaż jeszcze nie powszechne. Informatyzacja służby zdrowia wydaje się koniecznością. Współczesne leczenie nie polega już na osłuchaniu pacjenta przez jednego lekarza. Potrzebna jest współpraca specjalistów z różnych dziedzin medycyny. Lepiej więc, żeby to nie chory podróżował między szpitalami i lekarzami, a jego wyniki badań. Mogą w tym pomóc Fundusze Europejskie.

Przykładem takiego przedsięwzięcia jest program „Pomorskie e-Zdrowie”, realizowany przez Samorząd Województwa Pomorskiego ze środków Programu Regionalnego Województwa Pomorskiego. Ma on na celu poprawę jakości funkcjonowania ochrony zdrowia i warunków pracy lekarzy przez informatyzację obiegu dokumentów medycznych. Rezultatem tego projektu będą zintegrowane systemy tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, jej obiegu, zarządzania nią i archiwizacji. Będą też platformy wymiany informacji o terapii pacjentów oraz monitorowania zdarzeń niepożądanych czy zadowolenia pacjentów.

W projekcie bierze udział 17 placówek leczniczych z całego Pomorza. W ten sposób duża część regionu, zarówno wielki Gdańsk, jak i małe Prabuty, placówki medyczne o tak różnych specjalizacjach jak Centrum Onkologii czy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, zostaną połączone siecią informatyczną, a lekarze bez problemu będą mogli konsultować zdalnie leczenie pacjenta.

Coraz więcej przychodni wprowadza możliwość zapisania się na wizytę u lekarza przez internet. Nie trzeba już stać w kolejce do rejestracji czy długo czekać na połączenie telefoniczne. Aby umówić się na wizytę, wystarczy wejść na internetową stronę przychodni i wypełnić odpowiedni formularz albo wysłać e-mail. E-rejestracja to bardzo wygodna usługa, ale może sprawiać problemy starszym pacjentom, którzy nie potrafią obsługiwać komputera. I w tym kłopocie z pomocą przychodzą Fundusze Europejskie. W Programie Polska Cyfrowa (Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”) można znaleźć środki na zorganizowanie kursów komputerowych dla seniorów. O ich dofinansowanie mogą się starać np. organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego czy instytucje prowadzące uniwersytety trzeciego wieku.