Jaka moda w Ziemi Świętej?

Po raz siódmy wspólna akcja diecezjalnej Caritas i Polskiego Radia Koszalin zamierza przed świętami Bożego Narodzenia obdarować prezentami dzieci i młodzież z ubogich rodzin. Wolontariusze Caritas zebrali informacje, kogo pomoc ma dotyczyć i jakie są konkretne potrzeby. 9 grudnia na zielonym drzewku ustawionym w holu Atrium znalazły się symboliczne bombki z wypisanymi prośbami o kurtki, buty, odzież, rzadko o zabawkę. Do końca akcji niemal wszystkie bombki zostały zerwane, kilka pozostałych zapewne doczeka się odbiorców w kolejnych dniach.

Modne w Betlejem?

– W roku św. Brata Alberta jeszcze bardziej zwracamy uwagę na to, żeby dzielić się tym, co mamy, z potrzebującymi, to jest linia działania tego wielkiego patrona – powiedział bp Krzysztof Włodarczyk, który wspólnie z prezydentem Koszalina Piotrem Jedlińskim otworzył charytatywną akcję. Biskup podkreślił wymiar miłosiernej miłości „caritas” w dawaniu darów. – Na wzór dobrego Samarytanina trzeba mieć oczy i serce otwarte – powiedział – żeby tego potrzebującego człowieka naprawdę zobaczyć, zatrzymać się przy nim, pochylić nad nim, dać mu swój czas. A równocześnie rozeznać, jakiej pomocy potrzebuje. A potem, o ile nasze możliwości na to pozwalają, konkretnie to wypełnić. Szeroko zakrojona akcja promująca ideę troski o ubogich ma swój dodatkowy wymiar. – Dla nas to radość, że możemy pokazać tak dużemu gronu odbiorców, którzy dziś przyszli do galerii na zakupy, że są dzieci potrzebujące wsparcia – powiedział ks. Tomasz Roda, dyrektor Caritas diecezji. Jak podkreślił, Caritas pomaga dzieciom i młodzieży przez cały rok i na różny sposób. – Kierujemy do nich szeroką ofertę pomocy: świetlice, wypoczynek, programy stypendialne czy promujące rozwój osobisty – wyjaśnił.

– Przy okazji tej akcji tym mocniej ich dopytujemy: co jeszcze możemy dla was zrobić? Tegoroczna „Pusta choinka” rozszerza swój zasięg poza granice diecezji i kraju. Niektóre z tegorocznych paczek przygotowanych przez koszalinian trafią do dzieci w Betlejem. To wynik pilotażowego programu Caritas pn. „Pokój i miłość” budującego wolontariat na rzecz sierocińca prowadzonego przez siostry elżbietanki w Beltlejem. Jedną z karteczek z danymi dzieci z sierocińca zdjął z choinki bp Włodarczyk. Obdaruje piętnastoletnią Zafirę. Kupi jej buty sportowe, a do tego spodnie. Głowi się, jak je dobrać, żeby do siebie pasowały? I nad tym, jaka jest teraz moda w Ziemi Świętej. Biskup obdaruje także polskie dziecko. Znów łatwo nie jest: na kartce jest imię Zuzia i prośba o lalkę z Krainy Lodu. – W sklepie księdzu biskupowi powiedzą – zakłopotanemu doradzają stojące obok panie.

Spontanicznie, z serca

Akcja w centrum handlowym zaskoczyła parę Łukasza i Martę. – Przyszliśmy na zakupy i usłyszeliśmy, co się dzieje. Postanowiliśmy, że zrobimy razem coś dobrego przed świętami. Zdecydowaliśmy się na to spontanicznie, z potrzeby serca – powiedział koszalinianin. Ujęło go to, że przedsięwzięcie promuje ideę kupowania konkretnych, praktycznych prezentów. – Jeżeli ktoś o czymś marzy, to możemy mu pomóc. Z kolei pani Haliny nie byłoby tu, gdyby nie „Pusta choinka”, o której usłyszała w radiu. Teraz krąży wokół drzewka obwieszonego karteczkami. Wydaje się wybredna, czyta i czyta, ale nie zainteresowała jej żadna. W końcu staje z boku rozczarowana. – Ja już mam prezent – tłumaczy seniorka. – Usłyszałam w radiu, że jedna dziewczynka marzy o kozakach rozmiar 38. Ale nie mogę znaleźć tej karteczki – mówi i wyciąga reklamówkę z nowym obuwiem. Na szczęście zgubę udaje się odnaleźć. Do akcji włączyły się różne lokalne środowiska: wolontariusze szkolnych i parafialnych Caritas, zakłady pracy, harcerze, więźniowie z Zakładu Karnego w Koszalinie. Podczas finału w Atrium uświetniły ją zespoły taneczne i wokalne, m.in. diecezjalna diakonia muzyczna „Tyle dobrego” pod kierunkiem ks. Arkadiusza Oslisloka. „Pusta choinka” stanęła również w Pile. W galerii handlowej Kasztanowa zawisło na choince 150 bombek. Akcję przeprowadza Centrum Charytatywno-Opiekuńcze Caritas i Polskie Radio. Patronat honorowy nad akcją objął bp Edward Dajczak.