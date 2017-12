Liderzy muszą opanować strach

Centrum Wolontariatu Caritas przy Jesionowej. W jednej z sal gromadzą się młodzi, którzy przyszli na kolejne zajęcia. Aż trudno uwierzyć, że znają się zaledwie od kilku dni, bo współpracują jak zgrana paczka przyjaciół. Co ich motywuje? Chęć bycia liderem.

Młodzi na start

Kaja Górska chodzi do XX Liceum Ogólnokształcącego im. Z. Herberta. Jest wesoła i bardzo otwarta. Podobnie jak pozostali uczestnicy projektu, dobrze zna pracę wolontariusza szkolnego koła Caritas. Przyszła na Jesionową, bo bycie liderem „to coś dla niej”.

– Moją pasją jest żeglarstwo. Mam w tym również doświadczenie. W przyszłości chciałabym być oficerem, który potrafi dobrze pokierować grupą, bo na wodzie zgranie jest bardzo ważne – podkreśla licealistka. Agnieszka Raca to uczennica pierwszej klasy liceum. O projekcie dowiedziała się pocztą pantoflową od nauczycielki z dawnego gimnazjum. – Przekonała mnie, że warto. A ja wierzę, że doświadczenie tu zdobyte przyda się w dorosłym życiu – mówi. Daria Ichilczyk jest starsza od koleżanek. Chodzi do drugiej klasy LO nr 19 w Gdańsku. – Lider to osoba, która ma przecierać szlaki – pokazywać, prowadzić, zachęcać i, co najważniejsze, dawać dobry przykład innym – twierdzi. Jest przewodniczącą SKC. – Projekt traktuję jako możliwość zdobycia nowych doświadczeń. Chciałabym opanować sztukę przemówień publicznych – na luzie, bez stresu – niezależnie od liczby osób, które mnie słuchają – zdradza.

Liderzy na przyszłość

– Trzy lata temu prowadziliśmy projekt, który – podobnie jak obecny – uczył młodych, jak być liderem w swoim środowisku, jak realizować swoje pomysły na akcje pomocowe, a także dawał im bazę kompetencji, aby łatwiej te pomysły realizowali – mówi Karolina Lewandowska, koordynator Centrum Wolontariatu. Asia Gałązka chodzi do „Topolówki”. Jej siostra brała udział we wcześniejszym projekcie. – Mówiła mi, że to świetna opcja, jeśli chce się poznać ciekawych ludzi i dowiedzieć interesujących rzeczy – mówi.

Dziewczynie projekt spodobał się na tyle, że nie szczędzi wolnego czasu, żeby się w nim angażować. – Ludzie nie chcą brać na siebie odpowiedzialności za podejmowanie decyzji, bo się boją. Łatwiej, kiedy ktoś powie nam, co mamy zrobić w momencie, gdy pomysł jest już gotowy i nie trzeba siedzieć i myśleć, co zrobić, żeby było dobrze – tłumaczy.

Licealistka na co dzień udziela się jako animator dzieci w wieku od 2 do 10 lat. – Wychodzenie z inicjatywą jest w mojej pracy konieczne, aby zainteresować młodych albo żeby szybko i trafnie podjąć decyzję – wyjaśnia. I dodaje, że obawa przed nowymi wyzwaniami to coś zupełnie normalnego. – Strach odbiera nam umiejętność logicznego myślenia, dlatego jako liderzy musimy umieć go opanować. Każde zajęcia pozwalają mi lepiej poznać moje mocne i słabe strony – wyjaśnia.

K. Lewandowska podkreśla, że projekt pomoże młodym stać się niezależnymi w działaniu liderami. – Bardzo ważne, aby rozwinąć ich indywidualne kompetencje, ale również nauczyć działania w grupie – mówi. Alicja Szostek z Centrum Wolontariatu dodaje, że w przedsięwzięciu chodzi o to, żeby młodzi podejmowali akcje aktywizujące w swoich społecznościach. – Poprzedni projekt pokazał nam, że młodzi chcą i potrafią organizować różne działania na rzecz innych, że są wrażliwi na ich potrzeby – podkreśla.

W dorosłe życie

– Ten projekt nie skończy się dla nas, bo zdobyte doświadczenie zabierzemy ze sobą – uśmiecha się Asia. Magda potakująco kiwa głową. – Każde zajęcia składają się z dwóch części. W pierwszej chodzi o doświadczenie siebie – wzmocnienie poczucia własnej wartości i ugruntowanie oraz rozwój swoich talentów. Druga skupiona jest na umiejętnościach liderskich, czyli m.in. zarządzaniu czasem, zespołem ludzi, a także rolą w grupie – wyjaśnia psycholog. I dodaje, że projekt jest inwestycją młodych w siebie. – Kształtuje postawę gotowości do działania, a nie biernego obserwowania rzeczywistości – wyjaśnia.

Projekt „Młodzi liderzy w akcji” przewiduje szereg zajęć, a następnie konkretne działanie na rzecz seniorów i dzieci. Dofinansowany jest przez Caritas Polska.