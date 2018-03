E-recepta dla wszystkich?

Skierniewice są obok Siedlec jednym z dwóch miast w Polsce, w których ruszył pilotażowy program elektronicznych recept. Choć dla większości zainteresowanych jest on na razie sporą zagadką, zapowiedzi wprowadzenia tego rozwiązania wydają się oczekiwane przez środowisko lekarskie.

Jedni i drudzy są ważni

Sami pacjenci mają sporo pytań i wątpliwości, jednocześnie mają nadzieję, że elektroniczna recepta ułatwi życie i kontakty ze służbą zdrowia.

Rząd przyjął projekt ustawy wprowadzającej elektroniczną receptę. Do końca tego roku apteki będą przystosowane do realizacji e-recept. Mieszkańcy Skierniewic pierwsze e-recepty mają zrealizować w kwietniu.

Pilotaż poprzedzą spotkania i szkolenia dla farmaceutów i lekarzy. Pierwsze z nich już się odbyło. Wzięli w nim udział przedstawiciele skierniewickich przychodni i aptek, których zadaniem na początku będzie przetestowanie systemu informatycznego. Chodzi o zbadanie na tym etapie poprawności procesu podłączania i działania systemu. W drugim etapie pilotażu sprawdzane będzie działanie systemu w praktyce. Wtedy też pacjenci będą mogli zrealizować pierwsze e-recepty.

Elektroniczna recepta ma przynieść szereg korzyści. Jedną z nich jest skrócenie kolejek w przychodniach, ponieważ przepisywanie leków będzie mogło odbywać się zdalnie, bez fizycznej obecności pacjenta. Według szacunków, w niektórych przychodniach 30 proc. wizyt ma na celu jedynie odebranie recepty.

Potwierdza to doktor Kania z Centrum Medycznego „Ogrodowa” w Skierniewicach. Lekarz zwraca uwagę, że w sezonie letnim to nie jest problem, ale w miesiącach jesienno-zimowych już tak. – Mamy teraz nawał grypy. Zdarza się, że pacjenci chorzy, z wysoką gorączką, nie mogą się dostać do lekarza. Dziennie przychodzi nawet do 60 osób, z czego jedna trzecia tylko po wypisanie recepty. A przecież i jedni, i drudzy są ważni. Pacjenci przewlekle chorzy też muszą być zaopatrzeni w leki – tłumaczy G. Kania.

Zniknie też problem błędów czy nieczytelności recept. System będzie informował lekarza o nieprawidłowościach już podczas ich wystawiania. W krajach, gdzie wprowadzono elektroniczne wypisywanie leków, błędne wystawianie recept przez lekarzy spadło z 6 do 1 procenta. Elektronicznej recepty nie będzie można zgubić ani zniszczyć. Kolejna korzyść jest taka, że pacjent będzie mógł zrealizować każdy lek w innej aptece. Elektroniczny system daje też pełną kontrolę Narodowego Funduszu Zdrowia nad refundacją recept. Rocznie wystawianych jest 160 mln recept na leki refundowane.

Obawy pacjentów

O swoich obawach związanych z e-receptą mówią starsi pacjenci przychodni. Zwracają uwagę na brak dostępu do komputera i trudności z obsługą internetu. Według nich, może to utrudnić, a nawet wykluczyć ich z korzystania z nowoczesnych, informatycznych rozwiązań. Podkreślają też, że na receptach zapisywane były informacje o lekach i ich dawkowaniu. – Na elektronicznej recepcie nie będziemy tego mieli – mówi pani Anna, pacjentka z przychodni „Kopernik”. – Zanim to się przyjmie, będą kłopoty – przewiduje.

– Wszelkie nowości zwykle pomagają. Na początku oczywiście jest dużo niepewności i duży dystans, ale w efekcie będzie to korzyść i dla pacjentów, i dla wszystkich. Podobnie było, gdy wprowadzano system elektronicznej rejestracji eWUŚ. Po pierwszym okresie i obawach program się sprawdził. Myślę, że podobnie będzie z e-receptami – słyszymy od innej pacjentki przychodni.

Pytań i wątpliwości jest więcej. Szkolenia i akcje informacyjne mają je rozwiać. Czas na to jest do stycznia 2020 r., kiedy planowane jest wprowadzenie obowiązku wystawiania recept wyłącznie w formie elektronicznej. Natomiast już od 1 lipca br. obligatoryjnie wchodzą w życie również elektroniczne zwolnienia lekarskie.